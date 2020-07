WHO: Bisher 1.100 Menschen in Nordkorea auf Covid-19 getestet – alle mit negativem Ergebnis

Photo : YONHAP News

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind bis 9. Juli insgesamt 1.117 Menschen in Nordkorea auf Covid-19 getestet worden.Bei allen sei das Testergebnis negativ ausgefallen, sagte Edwin Salvador, WHO-Vertreter in Pjöngjang, in einem Interview mit dem US-Sender Radio Free Asia am Montag (Ortszeit).Nordkorea halte weiter an einer strikten sozialen Distanzierung fest. Alle Einwohner seien dazu verpflichtet, an öffentlichen Orten Masken zu tragen. Massenveranstaltungen und Zusammenkünfte seien verboten. Die Sommerferien in allen Bildungsinstitutionen einschließlich der Kindergärten würden noch zwei weitere Monate dauern, hieß es.Nordkorea behauptet weiterhin, dass es keine einzige Corona-Infektion in dem Land gebe.