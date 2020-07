45 Corona-Neuinfektionen in Südkorea – 21 Fälle in Seoul

Photo : YONHAP News

Die Anzahl der täglichen Corona-Neuinfektionen in Südkorea ist nach einem vorläufigen Rückgang wieder auf über 40 geklettert.Laut den Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention wurden am Montag 45 neue Covid-19-Fälle bestätigt. Die Zahl der bisher nachgewiesenen Corona-Patienten im Land sei damit auf 13.816 angestiegen.Bei 25 Fällen handelt es sich um aus dem Ausland eingeschleppte Infektionen, bei 20 um lokale Infektionen.Die Zahl der lokalen Infektionen schnellte von vier am Vortag auf 20 in die Höhe. 18 Fälle wurden in Seoul bekannt, jeweils einer in der Provinz Gyeonggi und auf Jeju.Das Ergebnis in der Hauptstadt wird vor allem auf einen Infektionsherd in einer Senioren-Tagesstätte im Viertel Gangseo zurückgeführt. Dort wurde am Sonntag der erste Infizierte erfasst, am Montag wurden acht weitere Personen positiv getestet.18 der 25 eingeschleppten Infektionen wurden im Zuge der Einreisekontrollen an Flughäfen oder Häfen entdeckt. Sieben weitere Infizierte wurden während einer häuslichen Quarantäne erfasst, drei in Seoul, zwei in Daegu, jeweils einer in Gyeonggi und Nord-Gyeongsang.Bei den eingeschleppten Fällen wurden den 26. Tag in Folge zweistellige Fallzahlen gemeldet.Die Zahl der Todesfälle beträgt unverändert 296.