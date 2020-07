Verteidigungsminister Südkoreas und der USA beraten über Truppenfinanzierung

Photo : YONHAP News

Die Verteidigungsminister Südkoreas und der USA haben über die Frage der Finanzierung der US-Truppen in Korea gesprochen.Die Minister Jeong Kyung-doo und Mark Esper besprachen heute ab 7 Uhr koreanischer Zeit am Telefon wichtige bilaterale Angelegenheiten, darunter vor allem die Frage des Unterhalts der US-Truppen.Wie das südkoreanische Verteidigungsministerium mitteilte, seien auch die gemeinsame Stabsrahmenübung und Vorbereitungen für den Transfer der Befehlsgewalt in Kriegszeiten diskutiert worden.Nur wenige Details der Unterhaltung wurden sofort bekannt gegeben. So hätten beide Minister die Entschlossenheit der Allianz und enge Abstimmung zwischen den Verteidigungsbehörden bekräftigt.Beide hätten sich über die derzeitige Lage in Bezug auf die koreanische Halbinsel ausgetauscht und sich darauf geeinigt, die diplomatischen Anstrengungen für eine vollständige Denuklearisierung Nordkoreas und dauerhaften Frieden in der Region fortzusetzen.Offenbar wurde auch über die jüngste Anweisung des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un gesprochen, die "Kriegsabschreckung" des Landes zu verstärken.Beide Minister hätten nach Angaben des Ministeriums in Seoul erklärt, die gemeinsame Verteidigungsbereitschaft aufrechtzuerhalten, um mit der unbeständigen Sicherheitslage auf der koreanischen Halbinsel umzugehen.