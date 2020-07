Designierter Vereinigungsminister will Tauschhandel zwischen Süd- und Nordkorea anstreben

Photo : YONHAP News

Der designierte Vereinigungsminister Südkoreas, Lee In-young, will durch einen Tauschhandel zwischen beiden Koreas die Beschränkungen wegen der Nordkorea-Sanktionen überwinden.Diese Absicht teilte Lee am Dienstag gegenüber Reportern mit. Probleme hinsichtlich großer Mengen Bargeld wirkten immer als direkte Restriktionen im Zusammenhang mit den Sanktionen gegen Nordkorea. Er glaube daher, dass durch den Tauschhandel und mit neuer Vorstellungskraft Restriktionen überwunden werden müssten.Es wäre gut, auf Gebieten des Austauschs und der Kooperation einen Kleinhandel anzustreben, sagte er und nannte Bereiche des Essens, der Krankheit und das, war man vor dem Tod sehen möchte. Auch wenn man auf einem niedrigen Niveau starte, könnten sich Situationen und Bedingungen in Richtung eines umfassenderen Handels entwickeln.Auf die Frage, was er nach dem Amtsantritt zuerst tun wolle, antwortete Lee, es sei am wichtigsten, Gespräche wiederherzustellen. Danach möchte er den humanitären Austausch und die Kooperation unmittelbar vorantreiben und auf der Grundlage des dadurch gewonnenen Vertrauens die bisherigen Vereinbarungen und Zusagen zwischen Süd- und Nordkorea umsetzen.In Bezug auf die Korea-US-Arbeitsgruppe hieß es, er betrachte unbeirrt eine Trennung zwischen der Suche nach Lösungen durch die Arbeitsgruppe und Aufgaben, die aufgrund von eigenen Entscheidungen Südkoreas durchgeführt werden könnten, als nötig.Hinsichtlich innerkoreanischer Familienzusammenführungen hieß es, er habe seit langem geglaubt, dass gegenseitige Besuche von Menschen im hohen Alter angestrebt werden könnten.