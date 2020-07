Regierung bestimmt 17. August zu vorläufigem Feiertag

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat den 17. August zu einem vorläufigen Feiertag bestimmt.Das Ministerium für Personalmanagement teilte mit, dass die entsprechende Entscheidung auf der Kabinettssitzung am Dienstag gefällt worden sei.Der Ersatzfeiertag gilt für Behörden und Betriebe mit mindestens 300 Mitarbeitern.Um eventuelle Unbequemlichkeiten für Bürger wegen der Entscheidung zu begrenzen, will die Regierung die zuständigen Ministerien bitten, im voraus Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der Zentren für öffentliche Dienstleistungen bei Behörden und der Kindertagesstätten zu treffen.Mit der Bestimmung eines vorläufigen Feiertags wolle die Regierung Bürgern die Möglichkeit zur Erholung von den Strapazen der lang anhaltenden Corona-Pandemie geben und für eine Fortsetzung des Erholungstrends beim Binnenkonsum sorgen, hieß es zur Begründung.Der 17. August ist ein Montag. Der Unabhängigkeitstag am 15. August, ein gesetzlicher Feiertag, fällt dieses Jahr auf einen Samstag.