Internationales UN erteilen südkoreanischer Bürgergruppe Sanktionsausnahme für Corona-Hilfe für Nordkorea

Die Vereinten Nationen haben einer privaten südkoreanischen Organisation für eine Hilfslieferung an Nordkorea im Zusammenhang mit Covid-19 eine Ausnahme von den Sanktionen erteilt.



Das gab das Komitee für Nordkorea-Sanktionen des UN-Sicherheitsrats auf seiner Webseite bekannt.



Die Organisation „Inter-Korean Economic Cooperation Research Center“ habe am 15. Juli eine Befreiung von den Sanktionen für die Lieferung von Wärmebildkameras an öffentliche Einrichtungen wie Schulen, Häfen und Krankenhäuser in der Provinz Nord-Pyongan beantragt. Sie habe am 17. Juli die Genehmigung hierfür erhalten, hieß es.



Wärmebildkameras zählen zu den Gegenständen, deren Einfuhr nach Nordkorea gemäß einer Resolution des UN-Sicherheitsrats verboten ist.



Das Sanktionskomitee ging davon aus, dass die Lieferung von Wärmebildkameras für die Identifizierung von Fällen von gemeindebasierten Infektionen gedacht sei.



Die teilweise Befreiung von den Sanktionen gilt bis 17. Januar 2021.