Fraktionschef der Oppositionspartei wirft Regierungslager Diktatur vor

Photo : YONHAP News

Der Fraktionschef der Partei für Zukunft und Integration, Joo Ho-young, hat dem Regierungslager eine Diktatur vorgeworfen.In seiner Rede vor den Abgeordneten sagte Joo am Dienstag, in Südkorea sei das Prinzip der Gewaltenteilung zusammengebrochen, die Rechtsstaatlichkeit sei beschädigt worden. Die Minjoo-Partei Koreas habe jede Macht erobert, was das Land in eine Ein-Parteien-Diktatur verwandele.Er hoffe, dass sich die Minjoo-Partei für die Staatsführung auf der Grundlage der Kooperation engagieren werde. Wenn die Partei jedoch den einseitigen Alleingang durchsetze, sollten die Bürger dagegen vorgehen, bat er.In Bezug auf den Vorwurf der sexuellen Belästigung gegen den verstorbenen Bürgermeister Seouls, Park Won-soon, schlug Joo vor, ein parlamentarisches Sonderkomitee zur Klärung der Wahrheit zu gründen. Sexualverbrechen aufgrund von Macht sollten nicht mehr geduldet werden.Er behauptete, dass die Judikative politisch voreingenommen sei. Das Regierungslager wolle den Generalstaatsanwalt hinauswerfen, weil er gegen einflussreiche Personen im Regime ermittele.Joo verurteilte zudem die Wirtschaftspolitik der Regierung. Die Wirtschaftspolitik von Moon Jae-in sei bereits vor dem Corona-Ausbruch gescheitert, hieß es.