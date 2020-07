Politik Südkorea und EU diskutieren über Kooperation für grünen Deal

Südkorea und die Europäische Union kommen am Mittwoch zur ersten Sitzung ihres Diskussionsgremiums zur Politik des Green Deal zusammen.



Wie das südkoreanische Umweltministerium am Dienstag mitteilte, würden beide Seiten in der virtuellen Konferenz über die Kooperation für den grünen New Deal und Maßnahmen zur Verstärkung der Zusammenarbeit auf der internationalen Bühne sprechen.



Die Sitzung erfolgt als Folgetreffen zum bilateralen Gipfel im Juni. Die südkoreanische Seite wird dabei Regierungspläne für Projekte des grünen New Deal vorstellen, in deren Mittelpunkt die Schaffung einer innovativen Grundlage für die grüne Industrie steht. Auch werden Investitionspläne für eine grüne Wende der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Strukturen präsentiert.



Die EU wird ihren im Dezember veröffentlichten Green Deal-Plan und den auf dessen Grundlage erstellten Corona-Wiederaufbauplan erläutern.