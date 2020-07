US-Verteidigungsminister: Keine Anweisung für Abzug von Soldaten aus Korea

Photo : YONHAP News

US-Verteidigungsminister Mark Esper hat nach eigenen Angaben keine Anweisung erteilt, Truppen aus Südkorea abzuziehen. Doch halte er sich die Option für die Zukunft offen.Das sagte Esper am Dienstag bei einer virtuellen Veranstaltung des Internationalen Instituts für Strategische Studien. Bei der Veranstaltung war ihm eine Frage zu einem Leitartikel im "Wall Street Journal" gestellt worden, wonach das Pentagon dem Weißen Haus im März Optionen für eine Truppenreduzierung vorgestellt habe.Er habe keine Anweisung für einen Truppenabzug erteilt, aber die USA würden sich weiter "Korrekturen" an jedem Kommando an jedem Schauplatz anschauen, um eine Optimierung ihrer Streitmacht sicherzustellen.Esper erläuterte weiter, dass er die Truppenrotation verstärken wolle, da sie den USA größere strategische Flexibilität im Umgang mit Herausforderungen weltweit ermögliche.