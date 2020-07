Acht Soldaten einer Heereseinheit positiv auf Coronavirus getestet

Photo : YONHAP News

Im Heer haben sich acht Soldaten kürzlich mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt.Das Verteidigungsministerium teilte am Mittwoch mit, dass acht Soldaten einer Heereseinheit in Pocheon nahe der Grenze positiv auf Covid-19 getestet worden seien. Die restlichen Soldaten der Einheit würden nun getestet.Laut den Streitkräften und der Stadtverwaltung hatten zwei Soldaten seit Montag Fieber und Halsschmerzen. Am Dienstagnachmittag sei bei ihnen eine Corona-Infektion nachgewiesen worden.Bei Tests aller Soldaten, die mit den beiden Kontakt hatten, wurden mittlerweile bei sechs Infektionen nachgewiesen.Mit Stand vom 2. Juli wurden alle Infizierten in den Reihen der Truppen als genesen eingestuft. Mit der Bestätigung der ersten Infektionen 20 Tage danach kletterte die Zahl der Infektionsfälle in den Truppen mit Stand vom Mittwochvormittag auf 66.