Pentagon bestätigt Überprüfung von Verteidigungsstrategie

Photo : YONHAP News

Das US-Verteidigungsministerium hat am Dienstag bestätigt, seine weltweite Verteidigungsstrategie zu überprüfen.Zuvor hatte Minister Mark Esper bei einer virtuellen Konferenz gesagt, dass für die Optimierung der Streitmacht "Korrekturen" an allen Schauplätzen weltweit überprüft würden. Die Anweisung für einen Abzug von Soldaten habe er bislang nicht erteilt, die Möglichkeit halte er sich aber offen.Pentagon-Sprecher Jonathan Hoffmann war anschließend gebeten worden, die Ausführungen näher zu kommentieren. Auf einer Pressekonferenz sagte er, dass die Bemerkungen des Ministers zu Korea recht eindeutig gewesen seien.Es handele sich um einen fortlaufenden Prozess und die USA würden in Zusammenarbeit mit ihren Verbündeten handeln. Es werde "Empfehlungen" geben, die Washington später unterbreiten werde.Ob eine "Überprüfung" eine Reduzierung der Truppenstärke in Südkorea bedeute, wollte der Sprecher nicht kommentieren.