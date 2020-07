Triathlon-Trainer wegen Misshandlungsvorwurf verhaftet

Photo : YONHAP News

Ein Triathlon-Trainer ist wegen des Vorwurfs der Misshandlung von Athleten verhaftet worden.Das Bezirksgericht Daegu erließ am Dienstag Haftbefehl gegen den Cheftrainer des Triathlonteams der Stadtverwaltung von Gyeongju. Begründet wurde die Entscheidung mit einer Flucht- und Verdunkelungsgefahr.Der Trainer mit Nachnamen Kim steht im Verdacht, Athleten seines Teams misshandelt zu haben, darunter Choi Suk-hyeon, die im Juni Selbstmord begangen hatte. Kim wird auch vorgeworfen, Athleten Geld abgepresst zu haben, und zwar unter dem Vorwand des Kaufs von Flugtickets, um zu einem Auslandstraining zu fliegen.Die Polizeibehörde der Provinz Nord-Gyeongsang hatte am 12. Juli die Wohnung des Trainers durchsucht und fünf Tage später einen Haftbefehl beantragt.Zuvor hatte das Gericht in Daegu am 13. Juli Haftbefehl gegen den Mannschaftsarzt erlassen.