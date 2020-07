Über 60 registrierte Corona-Neuinfektionen in Südkorea

Photo : Getty Images Bank

Südkoreas Behörden haben am Mittwoch über 60 registrierte Corona-Neuinfektionen gemeldet.Infektionsherde und aus dem Ausland eingeschleppte Infektionen sorgten für einen leichten Anstieg der Fallzahlen.In der Hauptstadtregion wurden mittlerweile 12 Infektionen im Zusammenhang mit einem Pflegeheim gemeldet. Auch Ansteckungen unter Soldaten an der Grenze bereiten den Verantwortlichen Sorge. Dort haben sich nach Angaben der Streitkräfte bereits acht Soldaten angesteckt. Tests bei ihren Kameraden würden noch durchgeführt und ausgewertet.Insgesamt wurden binnen 24 Stunden 63 neue Fälle bekannt. In 29 Fällen handelte es sich um eine lokale Übertragung, teilte die Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (KCDC) mit. Hiervon seien 12 Ansteckungen in Seoul bekannt geworden.Damit haben sich in Südkorea bislang 13.970 Personen mit dem Covid-19-Erreger infiziert. 297 starben infolge einer Covid-10-Erkrankung, zuletzt verstarb am Dienstag ein Corona-Patient.