Festival für klassische Musik in Pyeongchang eröffnet

Photo : YONHAP News

Das jährliche Festival für klassische Musik „Music in PyeongChang“ ist am Mittwochnachmittag in Pyeongchang feierlich eröffnet worden.Das Musikfestival findet dieses Jahr zum 17. Mal und bis 8. August statt.Als Eröffnungsstück wurde die 9. Sinfonie von Ludwig van Beethoven der Chuncheon Philharmoniker gespielt.Das diesjährige Programm besteht aus verschiedenen Werken von Beethoven anlässlich seines 250. Geburtsjahrs. Pianistin Son Yeol-eum fungiert als künstlerische Leiterin.Alle Sinfonien des deutschen Komponisten werden in verschiedenen Versionen aufgeführt. Das Schlusswerk ist die 5. Sinfonie von Beethoven.Angesichts der Einreiseschwierigkeiten wegen Covid-19 treten hauptsächlich inländische Musiker auf. Die meisten Konzerte finden am Wochenende statt, zwischen den Zuschauern wird Abstand gehalten.