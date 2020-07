BTS gleichzeitig mit drei Alben in Hitparade Billboard 200 vertreten

Photo : YONHAP News

Die K-Pop-Gruppe BTS ist gleichzeitig mit drei Alben in den US-amerikanischen Album-Charts Billboard 200 vertreten.In den am Dienstag (Ortszeit) veröffentlichten Charts rangierte „Map of the Soul: 7“ auf Platz 51. Das im Februar veröffentlichte Album verbesserte sich damit um vier Ränge zur Vorwoche und befindet sich in der 21. Woche in Folge in der Hitliste.Das am 15. Juli in Japan veröffentlichte Album „Map of the Soul: 7 ~ The Journey ~” stieg erstmals in die Charts ein und landete auf Platz 115.Das im August 2018 veröffentlichte Album „Love Yourself 'Answer'” rückte um 50 Ränge gegenüber der Vorwoche auf Platz 146 vor.In den Billborad World Album-Charts belegten die drei Alben die ersten drei Plätze.