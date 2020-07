Badestrände wegen Covid-19 weniger rege besucht

Photo : YONHAP News

Infolge von Covid-19 besuchen dieses Jahr nur halb so viele Menschen wie im vergangenen Jahr die Badestrände.Laut dem Ministerium für Ozeane und Fischerei belief sich die Zahl der Urlauber an den Badestränden bis 20. Juli auf 5,74 Millionen. Das entspricht 47 Prozent der Anzahl im selben Zeitraum letzten Jahres.Unter anderem verzeichnen 21 große Strände im Land, darunter Haeundae in Busan, einen starken Rückgang. Im Tagesschnitt kamen 12.000 Menschen, letztes Jahr waren es 22.000 Menschen.An 23 weniger besuchten Stränden mit einer Jahresbesucherzahl von weniger als 50.000 nahm die tägliche Urlauberzahl dagegen um 188 Prozent im Vorjahresvergleich zu.Zwölf Strände in der Provinz Süd-Jeolla, wo Plätze vorher gebucht werden sollen, erleben 223 Prozent mehr Besucher als letztes Jahr.Das lässt erkennen, dass Menschen wegen Covid-19 von weniger Menschen besuchte Strände bevorzugen.