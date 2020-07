Südkoreanischer Arbeiter in Russland an Covid-19 gestorben

Photo : YONHAP News

Ein südkoreanischer Angestellter einer Baufirma ist in Russland an Covid-19 gestorben.Das südkoreanische Generalkonsulat in Irkutsk teilte am Dienstag mit, dass der Angestellte eines südkoreanischen Bauunternehmens während einer stationären Behandlung in einem russischen Krankenhaus in Omsk, etwa 2.500 Kilometer östlich von Moskau, gestorben sei.Das Unternehmen nimmt an einem Bauprojekt des russischen staatlichen Gasunternehmen Gazprom teil.Sieben weitere südkoreanische Mitarbeiter seien positiv getestet worden. Zwei befinden sich in stationärer Behandlung. Die restlichen fünf Mitarbeiter seien entweder genesen oder stünden unter häuslicher Quarantäne.