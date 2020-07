Bis zu 50 Millionen Won Kursgewinn aus Aktienhandel wird steuerfrei sein

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat Pläne für die Einführung einer Kapitalertragssteuer auf Aktienanlagen wieder geändert.Laut dem am Mittwoch vorgelegten Änderungsentwurf zum Steuergesetz wird der Kursgewinn aus der Aktienveräußerung bis zu einer Höhe von 50 Millionen Won (41.890 Dollar) steuerfrei sein. In dem im Juni veröffentlichten Reformplan für das Finanzsteuersystem war die Grenze auf 20 Millionen Won festgesetzt worden.Zugleich wurde beschlossen, die Wertpapiertransaktionssteuer ab dem kommenden Jahr um 0,02 Prozentpunkte zu senken. Die Senkung wird damit um ein Jahr verglichen mit dem ursprünglichen Plan vorgezogen.Die Steuergutschrift für Ausrüstungsinvestitionen von Unternehmen wird von derzeit zehn Bereichen auf alle Bereiche bis auf einige Ausnahmen erweitert. Eine höhere Steuergutschrift wird gewährt, sollte mehr als der Durchschnitt in den drei vergangenen Jahren investiert werden.Zudem beschloss die Regierung, bei der Einkommenssteuer eine neue Tarifzone von über einer Milliarde Won (838.000 Dollar) einzuführen und den Spitzensteuersatz auf 45 Prozent zu erhöhen.Die Regierung will nach einer Diskussion auf der Kabinettssitzung Anfang September den Änderungsentwurf dem Parlament einreichen.