Designierter Vereinigungsminister will offenbar Grundstück für Vertretung in Pjöngjang fordern

Der designierte Vereinigungsmininister Lee In-young will offenbar von Nordkorea ein Grundstück für eine eventuelle Vertretung in Pjöngjang fordern.Die Bereitstellung des Grundstücks sei als Entschädigung für das gesprengte innerkoreanische Verbindungsbüro in Kaesong gedacht.Seines Wissens erwäge der Ministerkandidat eine solche Lösung, sagte ein Beamter des Vereinigungsministeriums am Mittwoch.Hintergrund der Idee sei, dass eine Entschädigungsklage praktisch aussichtslos wäre. Sollte der innerkoreanische Kommunikationskanal zu einer ständigen Vertretung ausgeweitet werden, stellte die kostenlose Bereitstellung eines Grundstücks eine umfassende Ersatzlösung dar.Lee hatte zuvor in Berichten für den parlamentarischen Ausschuss für Diplomatie und Vereinigung betont, dass die Wiederherstellung der Kommunikationskanäle Priorität habe. Für stabile Kontakte seien gegenseitige Vertretungen in Seoul und Pjöngjang erforderlich, schrieb er weiter.