Organisationen für Menschenrechte in Nordkorea wehren sich gegen Inspektion durch Vereinigungsministerium

Photo : YONHAP News

Für die Menschenrechte in Nordkorea eintretende Organisationen haben sich gegen angekündigte Kontrollen gewehrt.25 private Organisationen, die sich mit Nordkorea-Fragen beschäftigen, erklärten am Mittwoch in einer Stellungnahme, dass sie die vom Vereinigungsministerium angedrohte Inspektion verweigerten.Es stelle eine Diskriminierung und Unterdrückung dar, dass das Ministerium unter den Organisationen in seinem Verantwortungsbereich lediglich jene kontrolliere, die sich um die Menschenrechte in Nordkorea und die Ansiedlung nordkoreanischer Flüchtlinge kümmerten.Die Ankündigung einer Inspektion unter dem Vorwand der jüngsten Flugblattaktionen lasse die Absicht vermuten, dass Organisationen, die sich für Menschenrechte in Nordkorea einsetzen, aufgelöst werden sollen. Das Ministerium sollte auf eine ungerechte und gezielte Inspektion umgehend verzichten, forderten sie.Das Ministerium argumentiert, dass anti-nordkoreanische Flugblattaktionen von Bürgergruppen wie „Kämpfer für ein freies Nordkorea“ die Sicherheit der Bewohner an der Grenze bedrohten. Daher wurde beschlossen, auch andere Körperschaften unter die Lupe zu nehmen. Zunächst wurden 25 Körperschaften ausgewählt, deren Arbeit auf den Prüfstand gestellt werden soll.