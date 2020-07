Samsung stellt Galaxy Z Flip 5G vor

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics hat sein neues Smartphone-Modell Galaxy Z Flip 5G vorgestellt.Die Vorstellung erfolgte am Mittwoch (Ortszeit) auf seiner Webseite Newsroom U.S. im Vorfeld einer Galaxy-Unpacked-Veranstaltung am 5. August.Das Galaxy Z Flip 5G ist eine verbesserte Version des faltbaren Smartphones Galaxy Z Flip, das im Februar auf den Markt gebracht wurde. Das neue Modell ist 5G-fähig.Im aufgefalteten Zustand ist das Display 6,7 Zoll groß. Im zusammengefalteten Zustand werden auf einem 1,1 Zoll großen Cover-Display eingegangene Meldungen gezeigt.Das Modell verfügt über eine Dualkamera mit 12 Millionen Pixel auf der Rückseite und eine Kamera mit zehn Millionen Pixel auf der Vorderseite. Das Modell verfügt über einen 3.300 mAh Akku.Das Galaxy Z Flip 5G kommt am 7. August in China und den USA auf den Markt, in Südkorea erst im September. Das Gerät wird in den USA 1.450 Dollar kosten und damit 70 Dollar teuerer als die LTE-Version sein.