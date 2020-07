WHO: Erste Covid-19-Impfstoffe möglicherweise schon Anfang 2021

Photo : YONHAP News

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) könnte es schon Anfang 2021 Impfstoffe gegen Covid-19 geben.Das sagte der WHO-Nothilfekoordinator Mike Ryan laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch bei einer Veranstaltung in sozialen Medien.Die Forscher würden "gute Fortschritte" machen. Mehrere Impfstoff-Kandidaten hätten die klinische Testphase erreicht und keiner sei hinsichtlich Sicherheit und Schaffung von Abwehrzellen durchgefallen.Es sei daher realistisch, dass im ersten Abschnitt des Jahres 2021 die ersten Menschen geimpft würden.Die WHO arbeite daran, einen breiten Zugang zu möglichen Impfstoffen zu sichern und zur Steigerung der Produktionskapazitäten beizutragen, habe Ryan weiter gesagt.