Jeju Air verzichtet auf Übernahme von Eastar Jet

Photo : YONHAP News

Südkoreas größte Billigflug-Airline Jeju Air will den Konkurrenten Eastar Jet doch nicht übernehmen.Diese Entscheidung teilte Jeju Air heute mit. Zur Begründung hieß es, dass Eastar Jet die Voraussetzungen für eine Übernahme nicht erfüllt habe.Trotz Vermittlungsversuchen der Regierung und der Signalisierung von Unterstützungsbereitschaft seien die Unwägbarkeiten zu groß gewesen, um das Geschäft unter den gegenwärtigen Umständen abzuschließen.Auch könnten den Aktionären von Jeju Air und anderen relevanten Parteien Verluste entstehen, lautete eine weitere Begründung.Jeju Air hatte im März zugestimmt, die Eastar Holding für einen Kaufpreis von 54,5 Milliarden Won oder 45 Millionen Dollar zu übernehmen. Seither kamen die Übernahmeverhandlungen jedoch kaum voran. Grund war, dass Eastar Jet in der Coronakrise tiefer in die roten Zahlen rutschte.