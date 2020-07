Südkorea das sechste Mal in Folge in UNICEF-Exekutivrat gewählt

Photo : KBS WORLD Radio

Südkorea ist erneut in den Exekutivrat des UN-Kinderhilfswerks UNICEF gewählt worden.Das teilte das Außenministerium in Seoul am Mittwoch mit.Südkorea wurde am Dienstag (Ortszeit) bei einer Sitzung des UN-Wirtschafts- und Sozialrats als Mitglied des UNICEF-Exekutivrats für die Amtszeit 2021 bis 2023 gewählt.Damit wurde das Land seit 2006 das sechste Mal in Folge in das Gremium aufgenommen.Der Exekutivrat ist das zentrale Beschlussorgan von UNICEF, das Entscheidungen über wichtige Projekte und Verwaltungsfragen der UN-Organisation trifft. Das Gremium besteht aus 36 Ländern, die vom UN-Wirtschafts- und Sozialrat gewählt werden. Diesmal wurden 14 Länder einschließlich Südkoreas neu gewählt.Südkorea werde aktiv an Diskussionen innerhalb von UNICEF für den Schutz der Kinder auf der ganzen Welt und die Verbesserung ihres Wohlergehens teilnehmen und die Kooperationsbeziehungen mit UNICEF weiterentwickeln, sagte ein Beamter des Außenministeriums.