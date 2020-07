Japan will mit Südkorea und China über Lockerung von Einreiseverbot verhandeln

Photo : YONHAP News

Japan will mit Südkorea und einigen weiteren Ländern über die Wiederaufnahme von Geschäftsreisen diskutieren, gegen die es wegen Covid-19 ein Einreiseverbot verhängte.Die japanische Regierung beschloss bei einer Sitzung der Covid-19-Taskforce am Mittwoch, Verhandlungen zur Lockerung der Einreisebeschränkungen mit zwölf Ländern und Regionen einschließlich Südkoreas aufzunehmen.Tokio hatte am 9. März Einreisebeschränkungen für Reisende aus Südkorea und China verhängt. Derzeit ist die Einreise von Ausländern aus 129 Ländern und Regionen grundsätzlich verboten.Zu den zwölf Ländern zählen neben Südkorea auch China, Taiwan, Brunei und Myanmar. Zuvor hatte Japan im Juni die Absicht erklärt, mit Vietnam, Thailand, Australien und Neuseeland über eine Lockerung der Einreisebeschränkungen zu verhandeln.Die japanische Regierung vertritt die Auffassung, dass in diesen Ländern die Zahl der Corona-Neuinfektionen gering sei und dass eine Wiederaufnahme des Personenverkehrs kaum zu einer Ausbreitung von Infektionen in Japan führen würde.