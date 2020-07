Regierung will privat finanzierte Infrastrukturprojekte im Wert von über 30 Billionen Won anstreben

Photo : YONHAP News

Die Regierung will privat finanzierte Infrastrukturprojekte im Wert von über 30 Billionen Won (25 Milliarden Dollar) fördern, um sich durch Finanzmittel und die Kreativität des Zivilsektors Infrastrukturanlagen frühzeitig zu sichern.Den Plan offenbarte Finanzminister Hong Nam-ki bei einer Regierungssitzung zur Wirtschaft am Donnerstag.Neben bereits angekündigten privat finanzierten Projekten mit einem Volumen von zehn Billionen Won wolle die Regierung neue Projekte mit einem Volumen von 7,6 Billionen Won in Angriff nehmen und relevante Verfahren zügig vorantreiben, hieß es.Bei neuen Projekten handelt es sich um Schnellstraßen im Wert von 4,5 Billionen Won, Abwasserentsorgungsanlagen im Wert von 2,3 Billionen Won und Eisenbahnen im Wert von 800 Milliarden Won.Hong legte auch Pläne vor, sich aktiv um privat finanzierte Projekte im Wert von 12,7 Billionen Won auf neuen Gebieten zu kümmern. Genannt wurden grüne smarte Schulen (4,3 Billionen Won), Wasserstofftankstellen (500 Milliarden Won), die seismische Nachrüstung (7,8 Billionen Won) und der Austausch gegen LEDs (100 Milliarden Won).