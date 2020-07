Internationales Seoul-Botschafter der USA und Chinas kommen zu Gespräch zusammen

Die Seoul-Botschafter der USA und Chinas sind zu einem Gespräch zusammengekommen.



US-Botschafter Harry Harris und der chinesische Botschafter Xing Haiming sprachen am Mittwoch über die bilateralen Beziehungen und andere Themen.



Das Gespräch in der Residenz des US-Botschafters dauerte rund eine Stunde.



Harris schrieb im Anschluss auf Twitter, er habe ein "gutes Treffen" mit dem chinesischen Gesandten gehabt. Sie hätten über das wichtige Verhältnis zwischen den USA und China diskutiert.



Ein Sprecher der US-Botschaft kommentierte, dass Harris die "produktive Diskussion" mit Botschafter Xing über eine breite Palette von Themen im Bereich Diplomatie genossen habe.



In einer Mitteilung im Internetauftritt der chinesischen Botschaft in Seoul wurde Botschafter Xing mit den Worten zitiert, dass die stabile Entwicklung der chinesisch-amerikanischen Beziehungen nicht nur grundlegenden Interessen Chinas und der USA diene, sondern die gemeinsame Hoffnung der Welt sei.