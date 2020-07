Politik Spekulationen über Kabinettsumbildung vor regulärer Sitzungsperiode des Parlaments

Zurzeit sind Spekulationen über eine baldige Kabinettsumbildung der Moon Jae-in-Regierung in Umlauf.



Angesichts der drohenden Verschlechterung der öffentlichen Stimmung infolge von Unregelmäßigkeiten bei Politikern des Regierungslagers und der Lage am Immobilienmarkt könnte das Präsidialamt durch interne Veränderungen und eine Kabinettsumbildung versuchen, die Stimmung zu drehen, heißt es.



Mehrere Beobachter erwarten, dass vor dem Beginn der ersten regulären Sitzungsperiode der 21. Nationalversammlung am 1. September eine Kabinettsumbildung erfolgen könnte. Ein Vertreter des Regierungslagers sagte, dass in Parlamentskreisen Stimmen zu hören seien, die auf die Notwendigkeit einer Umbildung vor der regulären Sitzungsperiode hinweisen.



Sollten politische Termine berücksichtigt werden, wird die Zeit vor dem Beginn der regulären Sitzungsperiode als angemessen für die Kabinettsumbildung betrachtet.



Jedoch wird nur mit einer kleinen Kabinettsumbildung gerechnet. Es wird spekuliert, dass die Minister, die seit Moons Amtsantritt im Kabinett sind, ausgewechselt werden könnten. Gleichzeitig wird diese Wahrscheinlichkeit von manchen Beobachtern als eher gering eingestuft.