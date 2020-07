59 Corona-Neuinfektionen angesichts Infektionsherden in der Hauptstadtregion und Gwangju

Photo : YONHAP News

Die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen hat fast 60 erreicht, während in der Hauptstadtregion und Gwangju weitere Fälle im Zusammenhang mit Infektionsherden gemeldet wurden.Laut den Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention wurden am Mittwoch 59 neue Covid-19-Fälle bestätigt. Die Anzahl der bisher gemeldeten Corona-Infektionen im Land sei auf 13.938 angestiegen.Damit wurden den zweiten Tag in Folge um die 60 Neuinfektionen gemeldet, nach 63 am Vortag.39 Neuinfektionen waren lokale Infektionen, das ist der höchste Stand seit 18 Tagen. Bei 20 Fällen handelt es sich um aus dem Ausland eingeschleppte Infektionen.Am Mittwoch wurde kein weiterer Todesfall durch das Coronavirus gemeldet. Die Zahl der Corona-Toten liegt unverändert bei 297.