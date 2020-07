Photo : YONHAP News

Die wegen Covid-19 verschobene Internationale Seouler Buchmesse findet vom 16. bis 25. Oktober statt.Die Buchmesse wird online auf der Webseite und in Buchhandlungen sowie Kultureinrichtungen in der Hauptstadt veranstaltet.Der Koreanische Verlegerverband legte den Zeitplan fest und teilte am Donnerstag mit, bis 5. August Bewerbungen von Verlagen entgegenzunehmen, die an digitalen Ausstellungen teilnehmen wollen.Die diesjährige Buchmesse wird aus verschiedenen On- und Offline-Programmen bestehen, darunter digitale Ausstellungen und ein Streaming von Online-Seminaren.