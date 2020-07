BTS stellen mit Online-Konzert Guinness-Rekord auf

Photo : YONHAP News

Die K-Pop-Gruppe BTS hat mit ihrem Online-Konzert „Bang Bang Con: The Live“ einen Guinness-Weltrekord aufgestellt.BTS hätten einen neuen Guinness-Weltrekordtitel für die meisten Zuschauer bei einem Musikkonzert-Livestream erhalten, hieß es auf der Webseite von Guinness World Records am Mittwoch (Ortszeit).„Bang Bang Con: The Live“ fand am 14. Juni als erstes kostenpflichtiges Online-Konzert der Gruppe statt. Bis zu 756.000 Zuschauer in 100 Ländern verfolgten die rund 100-minütige Show gleichzeitig.