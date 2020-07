Ministerkandidat unterstreicht Wichtigkeit von Fortschritten im innerkoreanischen Verhältnis

Photo : YONHAP News

Der designierte Vereinigungsminister Lee In-young hat die Notwendigkeit betont, die Beziehungen zwischen Süd- und Nordkorea voranzubringen.Sollten die Beziehungen zwischen Nordkorea und den USA zum Stillstand kommen, müsse das innerkoreanische Verhältnis zielgerichtet vorankommen, sagte Lee zum Auftakt der parlamentarischen Anhörung zu seiner Ernennung.Er hoffe, dass die stehengebliebene Uhr des Friedens auf der koreanischen Halbinsel wieder gehe. Er wolle kühne Veränderungen bewirken, um die Zeit Nordkoreas und der USA in eine Zeit Süd- und Nordkoreas zu verwandeln, hieß es.Lee verwies darauf, dass Kim Yo-jong, die Schwester von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un, in einer Stellungnahme am 10. Juli die USA de facto darum gebeten hatte, eine DVD von Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag zu schicken. Damit habe sie Spielraum für einen Dialog offengelassen.Auf die Frage nach einer kreativen Lösung für die Denuklearisierung Nordkoreas sagte Lee, er glaube, dass eine schöpferische Annäherungsweise infrage kommen könnte, durch den humanitären Austausch und Kooperation mehr Vertrauen zu gewinnen und die nordkoreanische Nuklearproblematik zu lösen.