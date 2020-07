Wirtschaft Börse in Seoul schließt erneut im Minus

Die südkoreanische Leitbörse hat am Donnerstag erneut im Minus geschlossen.



Der Kospi verlor 0,56 Prozent auf 2.216,19 Zähler. Erneut hatten politische Spannungen zwischen den USA und China die Stimmung getrübt. China wurde aufgefordert, das Konsulat in Houston zu schließen. Daraufhin drohte Peking mit Gegenmaßnahmen, sollte die Entscheidung nicht rückgängig gemacht werden.



Die Schließung signalisiere, dass sich der Streit verschärfen können, dies habe auch der Anlegerstimmung geschadet, wurde Choi Yoo-joon von Shinhan Financial Investment von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.