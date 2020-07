US-Beamter fordert von Nordkorea diplomatisches Engagement

Photo : YONHAP News

Ein hoher US-Beamter hat von Nordkorea diplomatisches Engagement gefordert.Auch solle Nordkorea die Resolutionen des Weltsicherheitsrats befolgen, sagte der für Ostasien und den Pazifikraum zuständige stellvertretende Außenminister David Stilwell am Montag in einer Videokonferenz mit Vertretern der Mitgliedsstaaten des Ostasiatischen Gipfels. Das gab sein Ministerium am Donnerstag in einer Pressemitteilung bekannt.Stilwell habe die Mitgliedsstaaten demnach dazu ermutigt, sich drängenden Herausforderungen für die regionale Sicherheit anzunehmen. Hierzu zähle auch das Nationale Sicherheitsgesetz für Hongkong, die Krise um die ethnische Minderheit Rohingya und den Rhakine-Staat in Myanmar sowie Nordkorea.Der Beamte habe außerdem das Engagement der USA im Indo-Pazifik und deren Unterstützung für eine auf Souveränität und Rechtsstaatlichkeit gründende Weltordnung bekräftigt.