32 Corona-Infektionsfälle an Bord eines russischen Schiffs in Busan

Photo : YONHAP News

An Bord eines weiteren russischen Schiffs im Hafen von Busan sind Fälle von Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt worden.Laut der Busan Nationalen Quarantänestation am Freitag wurden alle 94 Besatzungsmitglieder eines russischen Fischereischiffs getestet, das am 8. Juli in den Hafen der südöstlichen Stadt eingelaufen war. 32 von ihnen seien positiv getestet worden. Bei 62 weiteren Crewmitgliedern sei das Ergebnis negativ ausgefallen.Die Quarantänestation beschloss nach einer Beratung mit der städtischen Gesundheitsbehörde, alle 32 Infizierten am Freitagnachmittag ins Busan Medical Center einzuweisen und dort stationär behandeln zu lassen.Somit wurden innerhalb von einem Monat insgesamt 78 Corona-Infektionen an Bord von acht russischen Schiffen im Hafen von Busan bestätigt.