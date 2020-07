LG Display nimmt Massenproduktion in neuer OLED-Fabrik in China auf

Photo : YONHAP News

LG Display hat am Donnerstag in seiner neuen Produktionsanlage für OLED-Panels in China die Massenproduktion aufgenommen.Das koreanische Unternehmen teilte am Donnerstag mit, in der Fabrik für OLED-Panels der 8.5 Generation (2,200mm × 2,500mm) in Guangzhou in der chinesischen Provinz Guangdong die Massenproduktion feierlich gestartet zu haben.LG Display, der weltweit einzige Hersteller von großformatigen OLED-Panels, baute einen Produktionsstützpunkt hierfür in Guangzhou, um die Effizienz und Produktivität zu erhöhen.Dort werden 60.000 Platten im Monat hergestellt. LG Display kann nun 130.000 Platten im Monat produzieren, da sein Werk im südkoreanischen Paju über eine Produktionskapazität von 70.000 Stück im Monat verfügt.Mit beiden Produktionsstätten will sich LG dafür einsetzen, großformatige OLED-Panels auf dem Premium-TV-Markt zum allgemeinen Trend zu entwickeln.