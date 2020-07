Verteidigungsminister betont anhaltend wichtige Bedeutung des UN-Kommandos

Photo : YONHAP News

Verteidigungsminister Jeong Kyeong-doo hat betont, dass Rolle und Funktion des Kommandos der Vereinten Nationen (UNC) wichtig bleiben werden.Südkorea wolle dies auch nach dem geplanten Transfer der Befehlsgewalt in Kriegszeiten respektieren.Das erklärte Jeong in einem Gratulationsschreiben, das er anlässlich des 70. Gründungsjubiläums des Kommandos an den UNC-Kommandeur Robert Abrams schickte.Man werde die Beziehungen zwischen dem Vereinigten Generalstab Südkoreas, dem UN-Kommando, dem gemeinsamen Kommando Südkoreas und der USA sowie dem Kommando der US-Truppen in Korea mit dem Geist der Kooperation und des Respekts weiterentwickeln.Er erwarte, dass das UN-Kommando auch künftig in enger Kooperation mit den südkoreanischen Streitkräften das Waffenstillstandsregime aufrechterhalten und gleichzeitig Bemühungen um Frieden und Wohlstand auf der koreanischen Halbinsel fortsetzen werde, fügte Jeong hinzu.Es besteht die Besorgnis, dass nach dem Transfer der Befehlsgewalt in Kriegszeiten die Beziehungen zwischen dem südkoreanischen Kommandeur und dem UN-Kommandeur brüchig werden könnten. Das Verteidigungsministerium hatte letztes Jahr mit dem UN-Kommando Diskussionen über dessen künftige Befugnisse aufgenommen.