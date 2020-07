Südkorea meldet 41 neue Covid-19-Fälle

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind am Donnerstag 41 neue Covid-19-Fälle bestätigt worden.Es wurden mehr lokale Infektionen als eingeschleppte Fälle gemeldet.Die Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention teilten am Freitag mit, dass mit Stand von 0 Uhr binnen 24 Stunden 28 lokale Infektionen und 13 aus dem Ausland eingeschleppte Infektionen nachgewiesen worden seien. Die Zahl der bisher bestätigten Corona-Patienten im Land belaufe sich auf 13.979.19 lokale Infektionen wurden in Seoul bekannt, fünf in der Provinz Gyeonggi. Jeweils zwei Fälle wurden in Busan und Gwangju gemeldet.Drei eingeschleppte Fälle wurden im Zuge der Einreisekontrollen bestätigt, die weiteren Fälle wurden erst nach der Einreise erfasst.Die Zahl der eingeschleppten Infektionen wird weiter ansteigen, wenn die heute bestätigten Ansteckungsfälle bei Besatzungsmitgliedern an Bord eines russischen Schiffs im Hafen von Busan in die offiziellen Statistiken einfließen.Die Zahl der genesen aus der Quarantäne entlassenen Infizierten kletterte um 59 auf 12.817. Am Donnerstag verstarb ein Corona-Patient in seinen Siebzigern. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 liegt damit bei 298.