297 südkoreanische Arbeitnehmer aus Irak eingetroffen

Photo : YONHAP News

Über 290 im Irak beschäftigte südkoreanische Arbeitnehmer sind mit Militärflugzeugen ausgeflogen worden.Das Außenministerium teilte mit, dass zwei Militärflugzeuge mit 297 Arbeitnehmern aus Irak an Bord am Freitagvormittag am Flughafen Incheon gelandet seien.Laut dem Hauptquartier für Katastrophenmanagement der Regierung werden die Arbeitnehmer, die Symptome aufweisen, gleich am Flughafen auf Covid-19 getestet. Personen ohne Symptome werden nach der Ankunft in staatlichen Quarantäneeinrichtungen getestet.Bestätigte Infizierte werden in ein Krankenhaus oder ein Behandlungszentrum für Patienten mit milden Verläufen gebracht. Wer negativ getestet ist, muss bis 7. August in Quarantäne bleiben.Auf einer Baustelle in Karbala, 120 Kilometer südlich von Bagdad, waren zuletzt rund 500 südkoreanische Arbeitnehmer beschäftigt. Bisher verstarben drei koreanische Arbeiter im Irak an den Folgen von Covid-19.