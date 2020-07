Wieder Zuschauer in den Baseball- und Fußballstadien erlaubt

Photo : YONHAP News

In den Baseball- und Fußballstadien werden ab dem Wochenende wieder Zuschauer erlaubt sein.Jedoch gelten weiterhin Auflagen für den Besuch im Stadion.Die Koreanische Baseball-Organisation (KBO) und die Profi-Fußballliga K-League waren im Mai mit einmonatiger Verspätung und zunächst ohne Publikum in die Saison gestartet.Im Baseball werden ab Sonntag wieder Zuschauer erlaubt sein. Etwa zehn Prozent der Sitze im Stadion dürfen belegt werden. Dadurch soll sichergestellt werden, dass zwischen den Fans ausreichend Abstand gehalten wird.Einige Vereine wollen schon ab diesem Sonntag wieder Zuschauer ins Stadion lassen. Andere Vereine, die noch Zeit für die Vorbereitungen brauchen, wollen in der kommenden Woche ihre Tore wieder für die Fans öffnen.Die K-League will am 1. August wieder vor Publikum spielen. Auch hier gilt, dass zunächst nur etwa zehn Prozent der Karten verkauft werden dürfen.Bei den Klubs herrscht angesichts der Entscheidung Erleichterung. Denn die Einnahmeverluste hatten viele Vereine in finanzielle Bedrängnis gebracht.