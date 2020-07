Fünf Tote und vier Verletzte bei schweren Regenfällen

Photo : YONHAP News

Bei landesweit schweren Regenfällen seit Donnerstag sind fünf Menschen ums Leben gekommen.Vier Menschen wurden verletzt.Entsprechende Schäden mit Stand von 10.30 Uhr am Freitag gab das zentrale Hauptquartier für Katastrophenmanagement bekannt.Infolge der Überschwemmung einer Unterführung in Busan gab es drei Tote und zwei Verletzte. In Ulsan wurde eine Person mit ihrem Fahrzeug an einem Flussufer von der reißenden Strömung fortgerissen und kam ums Leben.Nahe einer Brücke in Gimpo in der Provinz Gyeonggi wurde eine ertrunkene Person gefunden. Auf einer überfluteten Baustelle in Busan wurden zwei Menschen leicht verletzt.Auch Sachschäden wurden gemeldet. 289 Häuser, darunter 162 in Busan und 27 in Incheon, wurden überflutet. 217 Menschen konnten nicht in ihre Häuser zurückkehren.