US-Senat verabschiedet Gesetz zur Einschränkung von US-Truppenreduzierung in Korea

Der US-Senat hat ein Verteidigungsgesetz verabschiedet, das die Aufrechterhaltung der US-Truppenstärke in Südkorea auf dem aktuellen Niveau von 28.500 Mann fordert.Der Senat habe am Donnerstag (Ortszeit) seinen Entwurf des Genehmigungsgesetzes zur nationalen Verteidigung (NDAA) für das Fiskaljahr 2021 mit 86 Für- und 14 Gegenstimmen gebilligt, berichteten US-Medien.Die Vorlage verbietet dem US-Präsidenten, ohne Zustimmung des Kongresses Budgetmittel für eine Reduzierung der US-Truppen in Südkorea unter die aktuelle Stärke von 28.500 Mann auszugeben.Zuvor hatte das Repräsentantenhaus am Dienstag seine NDAA-Version mit derselben Verbotsbestimmung mit 295 Für- und 125 Gegenstimmen verabschiedet.Jüngst hatte ein Bericht der Zeitung „Wall Street Journal“ erneut für Spekulationen über einen Truppenabzug aus Südkorea gesorgt. Darin hieß es, dass das US-Verteidigungsministerium im März dem Weißen Haus Optionen für eine Truppenreduzierung in Korea vorgelegt habe.