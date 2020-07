Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Leitbörse hat den dritten Tag in Folge im Minus geschlossen.Der Kospi-Index verlor 0,71 Prozent auf 2.200,44 Zähler.Grund für den Rückgang war unter anderem die Enttäuschung der Anleger über schwache Wirtschaftsdaten aus dem In- und Ausland.Auch die Spannungen zwischen den USA und China sorgten für Pessimismus an der Börse.