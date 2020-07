Bill Gates äußert in Schreiben Hoffnung auf Zusammenarbeit mit Südkorea bei Corona-Impfstoff-Entwicklung

Photo : YONHAP News

Der US-Unternehmer Bill Gates hat seiner Hoffnung auf eine enge Zusammenarbeit mit Südkorea bei der Entwicklung eines Corona-Impfstoffs Ausdruck verliehen.Diese Hoffnung habe Gates in einem Schreiben an Präsident Moon Jae-in geäußert, teilte dessen Sprecher Yoon Jae-kwan am Sonntag auf einer Pressekonferenz mit.Gates und seine Frau engagieren sich mit ihrer "Bill und Melinda Gates Stiftung" seit vielen Jahren für den Gesundheitsschutz.In dem Schreiben habe er Moons Führerschaft und Südkoreas Maßnahmen gegen das Corona-Virus gelobt. Südkorea sei nicht nur bei den Corona-Schutzmaßnahmen führend, sondern auch bei der Entwicklung von Impfstoffen durch den privaten Sektor.Sollte SK Bioscience bei der Entwicklung eines Corona-Impfstoffs erfolgreich sein, könnte das Unternehmen nach Gates´ Einschätzung ab Juni kommenden Jahres rund 200 Millionen Einheiten produzieren.Die Stiftung unterstützt die Impfstoff-Entwicklung durch das Unternehmen mit 3,6 Millionen Dollar.