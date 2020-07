Nordkoreas Machthaber verhängt Lockdown über Kaesong

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat einen Lockdown über die grenznahe Stadt Kaesong verhängt.Um einen möglichen Ausbruch des Coronavirus zu stoppen, habe er den "höchsten nationalen Notstand" ausgerufen, meldete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Sonntag.Kim habe am Samstag eine Notsitzung des Politbüros der Arbeiterpartei geleitet, nachdem tags zuvor in der Stadt eine Person mit Covid-19-Symptomen entdeckt worden sei.Es handele sich um einen "Ausreißer", der vor drei Jahren nach Südkorea geflüchtet und am Sonntag der Vorwoche heimlich zurückgekehrt sei.Die Gesundheitsbehörden hätten die Person unter Quarantäne gestellt. Auch diejenigen, die in den letzten fünf Tagen mit der Person Kontakt gehabt hätten, seien isoliert worden.Kim habe am Freitagnachmittag vorsorglich den totalen Lockdown für Kaesong beschlossen, nachdem ihm über den Fall berichtet worden sei.Sollte die Person zum Corona-Patienten erklärt werden, handelte es sich um den ersten offiziell bestätigten Fall in Nordkorea. Bislang hatte Pjöngjang immer wieder behauptet, dass es keinen einzigen Corona-Fall im Land gebe.