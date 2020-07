Südkorea und USA wollen Militärmanöver im kleinen Umfang abhalten

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA wollen im kommenden Monat ein Militärmanöver im kleinen Umfang durchführen.Wie am Sonntag aus Regierungskreisen in Seoul verlautete, hätten sich beide Seiten auf die Reduzierung des Umfangs geeinigt und wollten das Manöver nicht absagen.Das Manöver solle nach Mitte August stattfinden und auf die Überprüfung des Stands der Vorbereitungen in Südkorea für die Übernahme der Befehlsgewalt auch im Kriegsfall (OPCON) konzentriert sein.Zurzeit werde daran gearbeitet, die Militärübung angesichts verschiedenen Faktoren wie des Corona-Ausbruchs optimal zu gestalten.Es wird erwartet, dass die beiden Verbündeten eine Stabsrahmenübung durchführen und kein Manöver im freien Gelände durchführen.