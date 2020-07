Gedenkpark zum 70. Jubiläum der Teilnahme an Koreakrieg in USA eingeweiht

Photo : KBS News

Im US-Bundesstaat Pennsylvania ist anlässlich des 70. Jubiläums des Ausbruchs des Koreakriegs die Einweihung eines Friedensparks der Allianz Südkoreas und der USA gefeiert worden.Es wurde ein Denkmal zum Koreakrieg enthüllt, auf dem die koreanische Halbinsel sowie die Nationalflaggen Südkoreas und der USA eingeprägt sind. Am Sockel des Denkmals werden die Nationalflaggen von 16 Ländern gezeigt, die am Koreakrieg teilgenommen hatten.Der Generalsekretär des Park-Komitees, Yang Bong-pil, verwies darauf, dass von der Planung bis zur Fertigstellung sieben Jahre gebraucht worden seien. In dem Park sei der Stolz der Koreanergemeinde in den USA enthalten.Für die Errichtung des Parks stellte Montgomery Township ein 100.000 Quadratmeter großes Grundstück zur Verfügung. Das Bauprojekt konnte durch die finanzielle Unterstützung der südkoreanischen Regierung und der Regierung von Pennsylvania sowie Spenden von Koreanern in den USA zustande kommen.Unterdessen gab US-Präsident Donald Trump eine Botschaft anlässlich des Tags des Waffenstillstands im Koreakrieg am 27. Juli bekannt. Er erinnerte an die Bedeutung des US-südkoreanischen Bündnisses und betonte, dass die Freiheit nicht umsonst zu haben sei.