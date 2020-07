SK Telecom stellt 2G-Dienst ein

Photo : YONHAP News

Der Mobilfunkanbieter SK Telecom hat den 2G-Dienst landesweit eingestellt.Der 2G-Dienst wurde um Mitternacht auf Montag in Seoul beendet. In den anderen Regionen des Landes war der Dienst bereits ab 6. Juli reihenweise abgeschaltet worden.Mit 2G-Handys ist es nun unmöglich, Anrufe zu tätigen und beantworten. 2G-Nutzer müssen ihre Handynummer, die mit 011 oder 017 beginnt, zu einer Nummer mit 010 ändern lassen, wenn sie den 3G-, LTE- oder 5G-Dienst in Anspruch nehmen wollen. Wer die bisherige Nummer weiter nutzen will, darf dies bis Juni nächsten Jahres tun.Viele Kunden wehrten sich gegen die Beendigung des 2G-Diensts. Das Verwaltungsgericht in Seoul wies am 21. Juli einen Antrag von 400 Kunden auf einstweilige Verfügung gegen die Beendigung des 2G-Diensts von SK Telecom zurück.Mit Stand vom 1. Juni gab es noch 384.000 2G-Abonnenten bei SK Telecom.