Trump: Eiserne USA-Südkorea-Allianz unerlässlich für Frieden und Stabilität in Asien und der Welt

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump hat die Wichtigkeit der Allianz mit Südkorea unterstrichen.Die eiserne Allianz sei für Frieden und Stabilität in Asien und der Welt unerlässlich, habe Trump laut Angaben des Weißen Hauses am Sonntag in einer an Koreakriegsveteranen gerichteten Bekanntmachung zum Tag des Waffenstillstands am 27. Juli erklärt.Das nach dem Krieg dezimierte Südkorea sei heute eine der pulsierendsten, dynamischsten und wohlhabendsten Demokratien und einer der stärksten Verbündeten der USA.US-Soldaten würden weiterhin stolz und Seite an Seite mit ihren koreanischen Kollegen ihren Dienst verrichten.Anders als in früheren Jahren fehlen in der Bekanntmachung an Nordkorea gerichtete Bemerkungen.