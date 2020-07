Nordkoreas Machthaber besucht zum Jubiläum des Waffenstillstands Gräber von Kriegsgefallenen

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat anlässlich des 67. Jahrestags des Waffenstillstands im Koreakrieg am Montag Gräber von Kriegsgefallenen besucht.Kim habe dabei seinen Respekt erwiesen, berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Montag.Kim habe Blumen niedergelegt und gesagt, dass die unvergänglichen Verdienste der Verteidiger des Vaterlandes während des Kriegs in den 1950er Jahren lange in der Geschichte glänzen würden, hieß es.Kim wurde dabei von Kommandeuren der Volksarmee, darunter Generalstabschef Pak Jong-chon, begleitet.Kim hatte zuvor am Sonntag am Sitz des Zentralkomitees der Arbeiterpartei führenden Militärs neu entwickelte Gedenkpistolen überreicht.Nordkorea feiert den 27. Juli als Tag des Sieges im Krieg zur Befreiung des Vaterlandes.